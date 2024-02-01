Производство по иску к пивным Розенбаума приостановили

Суд приостановил производство по иску к сети пивных музыканта Розенбаума

Суд приостановил производство по иску к расположенным в Санкт-Петербурге пивным российского музыканта Александра Розенбаума «Толстый фраер». Об этом говорится в картотеке суда.

По данным СМИ, Розенбауму принадлежат шесть ресторанов, относящихся к сети пивных «Толстый фраер».

Ранее иск к пивным барда подали коммунальщики Санкт-Петербурга («Невский экологический оператор»). Они требовали возместить ущерб в 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как писал Telegram-канал Shot, долг образовался в 2022 году, к нему прилагались пени и неустойки.

Кроме того, к заведениям Розенбаума подали второй иск из-за неоплаты электроэнергии. Пивные обвиняли в неуплате 84 тысяч рублей по счетам.