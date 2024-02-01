Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:18, 1 февраля 2024Среда обитания

Производство по иску к пивным Розенбаума приостановили

Суд приостановил производство по иску к сети пивных музыканта Розенбаума

Фото: Frank Luca / Unsplash

Суд приостановил производство по иску к расположенным в Санкт-Петербурге пивным российского музыканта Александра Розенбаума «Толстый фраер». Об этом говорится в картотеке суда.

По данным СМИ, Розенбауму принадлежат шесть ресторанов, относящихся к сети пивных «Толстый фраер».

Ранее иск к пивным барда подали коммунальщики Санкт-Петербурга («Невский экологический оператор»). Они требовали возместить ущерб в 385 тысяч рублей за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как писал Telegram-канал Shot, долг образовался в 2022 году, к нему прилагались пени и неустойки.

Кроме того, к заведениям Розенбаума подали второй иск из-за неоплаты электроэнергии. Пивные обвиняли в неуплате 84 тысяч рублей по счетам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше