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20:19, 1 февраля 2024Ценности

Путин терпеливо ждал свой портрет от робота и попал на видео

Президент Путин попал на видео в ожидании портрета от робота на форуме в Москве

Президент России Владимир Путин попал на видео в ожидании, пока робот нарисует его портрет. Кадры с выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве опубликованы в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

В ролике Путин стоит напротив технического устройства, которое фотографирует его лицо. Затем специальный робот воспроизводит портрет президента по сделанному снимку.

«Путин терпеливо ждал, пока робот нарисует его портрет. Несмотря на то что он старался, работа продвигалась медленно», — подписали публикацию журналисты.

1 февраля Владимир Путин вновь посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ — это уже четвертый раз, когда глава государства там побывал.

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      Карина Черных
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