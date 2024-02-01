Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент России Владимир Путин вновь посещает выставку-форум «Россия» на ВДНХ — это уже четвертый раз, когда глава государства там побывал. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что российский лидер осмотрит некоторые павильоны. Также он выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Путин проведет по видеосвязи совещание по этой теме.

В предыдущий раз глава государства приезжал на выставку в начале прошлой недели. Еще два раза Путин был там в конце 2023 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент высоко оценил выставку во время первого визита 4 декабря 2023 года. «Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел», — сказал Песков.

Также Путин советовал новым иностранным послам посетить выставку-форум. Он заявил, что это возможность на наглядных примерах увидеть, как развивается Россия и чем она живет.