Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:47, 1 февраля 2024Россия

Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Президент Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин вновь посещает выставку-форум «Россия» на ВДНХ — это уже четвертый раз, когда глава государства там побывал. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что российский лидер осмотрит некоторые павильоны. Также он выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Путин проведет по видеосвязи совещание по этой теме.

В предыдущий раз глава государства приезжал на выставку в начале прошлой недели. Еще два раза Путин был там в конце 2023 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент высоко оценил выставку во время первого визита 4 декабря 2023 года. «Путину, безусловно, там понравилось, он живо интересовался теми павильонами, которые осмотрел», — сказал Песков.

Также Путин советовал новым иностранным послам посетить выставку-форум. Он заявил, что это возможность на наглядных примерах увидеть, как развивается Россия и чем она живет.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Установлены все погибшие в авиакатастрофе Ил-76 под Белгородом

      Кинокритик ответил недовольным зрителям фильма «Мастер и Маргарита»

      ФСБ задержала хакера по делу об атаках на объекты информационной инфраструктуры

      Агата Муцениеце показала внешность без косметики

      Два россиянина решили продавать смешанный с антисептиком контрафактный алкоголь

      Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

      Запущенный без российских РД-181 американский Cygnus состыковался с МКС

      Китайским автозаводам перестало хватать электронных блоков

      В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

      Россиянина Амфетаминова задержали за распространение мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше