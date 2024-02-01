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21:21, 1 февраля 2024Россия

Путин высказался о немецком автопроме

Путин: надо помочь уничтожающей свой автопром Германии

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался о положении автомобильной промышленности ФРГ. Его слова приводит РИА Новости.

На выставке «Россия» на ВДНХ, один из сопровождавших российского лидера рассказал ему историю о Николае Кристофари, первому клиенту сберегательных касс. Когда Кристофари путешествовал по Германии, у него сломались карманные часы. Он зашел починить их в мастерскую, в которой работал молодой Карл Бенц, создавший впоследствии первый автомобиль на двигателе внутреннего сгорания.

Рассказавший об этом пошутил, что «можно безапелляционно и не стесняясь заявить, что немецкий автопром начался с нас, мы спонсоры и инвесторы». «Они сейчас уничтожают свой автопром. Надо бы как-то помочь им», — ответил Путин.

В 2023 году в Министерстве экономики и защиты климата ФРГ заявили, что в настоящее время предпосылки для оживления экономики Германии и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе отсутствуют. В ведомстве отметили, что экономические показатели по итогам июня 2023 года в целом оставляют желать лучшего. Так, спад промышленного производства Германии составил 1,3 процента, а суммарные объемы розничных продаж без учета автомобилей сократились в сравнении с майским показателем.

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      Марина Совина
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