Раскрыта стоимость туров из России в Европу в 2024 году

Италия и Франция оказались самыми востребованными направлениями Европы у россиян

Туроператоры раскрыли россиянам стоимость путевок в популярные страны Европы весной 2024 года. Данные привели специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в числе самых востребованных европейских направлений оказались Италия, Франция, Испания, Венгрия, Австрия и Швейцария. Так, турагентства предлагают семидневные туры в Италию по нескольким городам от 70 тысяч рублей на двоих без билетов. Путевка в Испанию на три дня будет стоить от 65,5 тысячи рублей, а в Венгрию и Австрию вместе — от 191 тысячи рублей на двоих.

В АТОР добавили, что перелеты со стыковками в Стамбуле, Ереване, Баку и Тбилиси обойдутся от 37 тысяч до 55 тысяч рублей на человека.

По словам экспертов, несмотря на логистические проблемы и дорогие перелеты, россияне продолжают проявлять интерес к Европе. «По мнению представителей BSI Group, одна из причин возвращения интереса россиян к путешествиям в Европу — насыщенная экскурсионная программа и культурно-историческое наследие, альтернатив которым нет в странах Ближнего Востока и Азии, куда выполняются прямые рейсы», — заключили в АТОР.

Ранее сообщалось, что февраль и март — самые подходящие месяцы для подачи заявок на оформление визы в Европу. В межсезонье записаться в визовый центр проще, а рассмотрение заявки занимает более короткие сроки, чем во время летнего ажиотажа.