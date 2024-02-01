Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

Глава ФССП Аристов раскрыл число выдворенных из России нелегальных мигрантов

Российские судебные приставы за год выдворили из России 200 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное и трудовое законодательство страны. Число выдворенных нелегалов в четверг, 1 февраля, со ссылкой на главу федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова раскрыло РИА Новости.

По данным ФССП, речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, выдворенных из страны начиная с 2017 года.

«Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал Аристов.

29 января сообщалось, что в Самарской области устроили рейд по выявлению нелегальных мигрантов с помощью беспилотника