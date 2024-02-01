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16:18, 1 февраля 2024Силовые структуры

Раскрыто число выдворенных из России нелегальных мигрантов

Глава ФССП Аристов раскрыл число выдворенных из России нелегальных мигрантов

Фото: Роман Дорофеев / Коммерсантъ

Российские судебные приставы за год выдворили из России 200 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное и трудовое законодательство страны. Число выдворенных нелегалов в четверг, 1 февраля, со ссылкой на главу федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова раскрыло РИА Новости.

По данным ФССП, речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, выдворенных из страны начиная с 2017 года.

«Выдворено (с 2017 года) практически 200 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства», — сказал Аристов.

29 января сообщалось, что в Самарской области устроили рейд по выявлению нелегальных мигрантов с помощью беспилотника

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