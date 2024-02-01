Ребенок провалился в канализационный люк рядом со школой и попал на видео

Ребенок из Калужской области провалился в канализационный люк рядом со школой

В Калужской области ребенок провалился в канализационный люк. Спасение мальчика попало на видео, опубликованное каналом «360».

Канализационный люк находится рядом со школой, но не на ее территории. На момент происшествия отверстие было закрыто сугробами. Отец провалившегося мальчика назвал произошедшее «беспределом». Отмечается, что родители учащихся уже жаловались на люк.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали ребенка с помощью троса. Рассматриваются две версии происшествия: по одной из них мальчик играл со снегом и в процессе провалился в люк, по другой — его толкнули в прикрывавший отверстие сугроб другие дети, которые после позвали на помощь учителя физкультуры.

Ранее учащийся младших классов омской школы заразился педикулезом из-за антисанитарных условиях в учебном заведении.