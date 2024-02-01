Россиян предостерегли от покупки опасных квартир

Астролог Ахметжанова перечислила счастливые и несчастливые номера квартир

Опасными могут быть квартиры с номерами 33, 13, 131 и 313 (зеркальные от 13), 666. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ясновидящая и астролог Кажетта Ахметжанова.

Она пояснила, что в номерах квартир и домов, где присутствуют цифры 1, 3, 6, 8, 9, в разных комбинациях, чаще всего случаются бытовые проблемы, грабежи, возгорания.

«Положительные» номера содержат символы 7, 5, 4, 2. В таком жилье меньше вероятности наткнуться на конфликтных соседей, проблемы с жилищными коммуникациями и оформлением документов.

Если в номере квартиры или дома содержится один символ, это означает, что россиянину в жизни придется столкнуться со многими проблемами, а у владельца не всегда будут силы на их решение. В этом случае рекомендуется заручиться поддержкой близких.

Две цифры, от 11 до 99, сохраняют практически безопасное поле. Россиянину будет комфортно, если в жилье сохранится порядок, чистота и доверие между родными. Рекомендуется заботиться о доме, как о себе, вовремя делать ремонт, выбрасывать мусор, а также не пускать людей с негативной энергетикой.

Три символа в номере подкрепляют взгляды на мир и несколько их усиливают. Проживающий в такой квартире может острее реагировать на слова и быть более ранимым. Рекомендуется сохранять баланс через психологические разгрузки и спорт, а также усилить защиту жилья современными устройствами безопасности.

Ранее астролог и бизнес-тренер Евгения Шустина предсказала, что рынок недвижимости в России начнет восстанавливаться с 20 ноября 2024 года. Процесс запустится только после полного перехода Плутона в Водолей.