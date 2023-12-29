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13:04, 29 декабря 2023Среда обитания

Россиянам предложили прислушаться к советам астролога для сделок с недвижимостью

Астролог Шустина: рынок недвижимости начнет восстанавливаться с ноября 2024 года
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Рынок недвижимости начнет восстанавливаться с 20 ноября 2024 года. Об этом рассказала РИА Новости астролог и бизнес-тренер Евгения Шустина.

Восстановление начнется только после полного перехода Плутона в Водолей, уточнила астролог. При этом она указала, что с конца января по начало сентября 2024 года также будет много хороших возможностей для приобретения недвижимости.

Проявить осмотрительность и не поддаваться импульсивным решениям в середине года россиянам рекомендовал руководитель эзотерического центра «Обитель Бабалон» астролог Даниэль Первов. В этот период неожиданные потрясения возможны благодаря перемещениям Сатурна.

Он также указал, что конец 2024 года будет благоприятным для долгосрочных инвестиций, особенно в тот период, когда Марс будет в Тельце. С другой стороны, астролог посоветовал покупателям внимательно относиться к деталям контрактов из-за обратного движения Меркурия.

Ранее россиян предостерегли от риска лишиться права на получение льготной ипотеки в 2024 году. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев напомнил, что, согласно новым правилам, права на получение льготной ипотеки при оформлении льготного кредита лишается заемщик, созаемщик, а также поручитель.

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      Мария Черкасова
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