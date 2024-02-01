Россиян предостерегли от сделок с одним типом жилья

Эксперт Борзенкова посоветовала не покупать квартиры у закредитованных продавцов

Россиянам не рекомендуется совершать сделки с квартирами, которые потенциально могут попасть в банкротную массу. Об этом в разговоре с Life предостерегла руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» «ИНКОМ-Недвижимости» Наталия Борзенкова.

Такая квартира может быть у крайне закредитованного продавца, который рискует быть признанным банкротом. Если он либо его кредиторы подадут на банкротство, то рассматриваться будут все квартиры, которые за последние три года были в собственности. В этом случае вероятен риск отмены сделки, предупредила специалист.

Ранее эксперт Наталия Борзенкова предупредила об опасности сделок с ведомыми продавцами. Этим способом пользуются мошенники. Такого продавца (как правило, одинокого человека) убеждают совершить «фиктивную» сделку купли-продажи квартиры в целях поимки преступников. Ведомые продавцы сразу после сделки перечисляют деньги мошенникам, а покупателям отказываются передать проданную квартиру.