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20:34, 1 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей популярному у туристов региону опасности

В Карачаево-Черкесии ввели экстренное предупреждение о лавинной опасности

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Карачаево-Черкесии ввели экстренное предупреждение о лавинной опасности с пятницы по воскресенье, с 2 по 4 февраля. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности россиян предупредили в пресс-служба местного ГУ МЧС, передает «Интерфакс».

Спасатели сообщили, что снежные лавины могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждениями линий связи и электропередачи, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.

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Сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин.

Ранее в феврале на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, с пятницы, 2 февраля, по воскресенье, 4 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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      Фариза Бацазова
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