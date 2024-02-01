Россиян предупредили об угрожающей популярному у туристов региону опасности

В Карачаево-Черкесии ввели экстренное предупреждение о лавинной опасности

В Карачаево-Черкесии ввели экстренное предупреждение о лавинной опасности с пятницы по воскресенье, с 2 по 4 февраля. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности россиян предупредили в пресс-служба местного ГУ МЧС, передает «Интерфакс».

Спасатели сообщили, что снежные лавины могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждениями линий связи и электропередачи, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.

Сотрудники ведомства призвали гостей и жителей региона не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного схода лавин.

Ранее в феврале на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, с пятницы, 2 февраля, по воскресенье, 4 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.