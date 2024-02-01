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14:05, 1 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение со 2 по 4 февраля

Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Стало известно, что с пятницы, 2 февраля, по воскресенье, 4 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим местные спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности, в том числе не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Сотрудники МЧС рекомендовали россиянам заранее определить места возможного схода снежных лавин в районе своего пути. По их словам, чаще всего они сходят со склонов крутизной более 30 градусов в том случае, если он без кустарника и деревьев.

«При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин начал угрожать сотруднику полиции в самолете и едва не сорвал рейс из Перми в Сочи. Инцидент попал на видео. На размещенных в сети кадрах страж правопорядка просит пассажира встать со своего места и выйти из самолета, а дебошир начинает в ответ кричать: «Я тебя сейчас вырублю!».

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      Фариза Бацазова
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