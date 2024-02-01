Россиянам назвали проблемы с дачей в зимний период

Эксперт Серажетдинов: зимой на даче может обвалиться крыша из-за снега

На даче зимой под давлением снега может частично или полностью обвалиться крыша. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам технического директора направления «Коттеджное и малоэтажное строительство» компании «Технониколь» Рафаэля Серажетдинова, качественная крыша в большинстве случаев удерживает снежный покров, ее не нужно чистить зимой. При этом бывают случаи, когда кровля не рассчитана на объем снега, или же смонтирована с ошибками.

После долгого зимнего отсутствия владелец дачи также может столкнуться с отсыреванием и конденсатом на стенах и потолках, рассказали в пресс-службе компании «Ремонтник.ру».

Также после длительного перерыва россияне рискуют столкнуться с аварией из-за разрыва водопроводных труб, в которых замерзла оставшаяся с осени вода. Чтобы этого не произошло, перед тем, как пускать воду после зимы, необходимо удостовериться в герметичности трубопроводов, провести работу по обслуживанию фильтров очистки, посоветовал технический специалист ТСТН Станислав Гапеев.

Ранее россиянам посоветовали приобретать дачи в зимнее время. Зимой цены могут оказаться на 30 процентов ниже, чем в другие времена года, из-за традиционного снижения спроса.