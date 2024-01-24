Россиянам назвали время для выгодной покупки дачи

Эксперт Мищенко: покупать дачу зимой выгоднее на 30 %

Покупка дачи зимой в среднем на 30 процентов выгоднее, чем в другие сезоны. Наиболее подходящее время для приобретения загородной недвижимости россиянам назвали эксперты «Российской газеты».

По словам представителя компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елены Мищенко, выгода от покупки дачи зимой объясняется традиционным для этого периода снижением спроса. Из-за падения покупательского интереса продавцы готовы предложить дисконт или продать объект по заниженной цене. При этом стоит учитывать, что в снежную погоду сложнее оценить недостатки лота, из-за чего покупатель рискует в будущем потерять больше денег на ремонте.

Согласно прогнозам, к концу весны спрос на загородную недвижимость начнет расти. Однако в ближайшие месяцы ожидается снижение интереса как на первичном, так и на вторичном рынках. По словам руководителя отдела продаж в компании «ЮКО» Дмитрия Панина, на рынке нового жилья это обусловлено уменьшением объема средств по программе льготной ипотеки и увеличением первоначального взноса. При этом цены на дачи могут вырасти к концу года в том числе из-за подорожания стройматериалов.

Ранее россиянам рассказали о возможности вернуть часть средств при покупке дачи. По словам юриста Сергея Коломийцева, получить налоговый вычет можно, если прошлые владельцы зарегистрировали земельный участок с домом как жилой.