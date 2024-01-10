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10:10, 10 января 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о возможности вернуть часть средств при покупке дачи

Юрист Коломийцев: получить налоговый вычет за дачу практически невозможно

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Получить налоговый вычет при покупке дачи практически невозможно, вернуть часть средств россияне смогут только при одном условии. О нем рассказал юрист Сергей Коломийцев, пишет aif.ru.

По словам эксперта, сделать это сможет лишь тот, кто купил земельный участок (в том числе в садоводческом некоммерческом товариществе) с домом, который прошлым владельцем был зарегистрирован как жилой.

«В этом единственном случае вы имеете право подать соответствующее заявление на сайте ФНС и рассчитывать на получение компенсации. Налоговый вычет исчисляется от стоимости всей приобретаемой недвижимости, то есть в нее входят цена участка, дома и прочих строений, а не только отдельно дома», — пояснил Коломийцев.

Юрист уточнил, что получить налоговый вычет за дачный дом, который перевели в статус жилого после приобретения, невозможно.

Ранее россиянам рассказали, какие дачи сложнее всего продать. По словам риелторов, наименьшим спросом пользуются большие дома с ремонтом, в который вложили миллионы рублей. Самые востребованные варианты — одноэтажные здания площадью до 120-200 квадратных метров.

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      Нина Ташевская
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