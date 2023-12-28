Россиянам описали сложные для продажи дачи

Риелтор Шмелев: хуже всего продаются большие дачные дома с миллионным ремонтом

Хуже всего продаются большие дачные дома с ремонтом, в который вложили миллионы рублей. Сложную для продажи загородную недвижимость описал россиянам риэлтор-практик Владимир Шмелев, пишет aif.ru.

По словам эксперта, слишком просторные загородные дома с дорогими интерьерами зачастую годами зависают на сайтах с объявлениями. Наиболее востребованные варианты — одноэтажные здания площадью до 120-200 квадратных метров.

«Покупатели совершенно справедливо задумываются о том, как потом отапливать дом, обслуживать его и прочее. Классно, если есть ухоженный газон и зона барбекю. Наличие теплицы, грядок и огорода не обязательно. Также опционально наличие гаража — на стоимость объекта он особо не повлияет», — рассказал Шмелев. Важную роль играет наличие инфраструктуры — водопровода, электричества, септика или же центральных коммуникаций.

Риелтор добавил, что триггером к покупке может стать необычная яркая деталь. «Например, увидел человек могучий кедр у дома — и уже представил себе, как будет под ним проводить вечера с семьей», — пояснил Шмелев.

Ранее сообщалось, что спрос на дачи в России снизился на 10 процентов за 2023 год. Регионом с самыми дорогими дачами оказался Дагестан, там максимальная цена составляет 3 миллиона рублей. Меньше всего дачи стоят в Кировской области (360 тысяч) и Удмуртии (300 тысяч рублей).