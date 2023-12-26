Среда обитания
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11:41, 26 декабря 2023Среда обитания

Россияне отвернулись от дач

За 2023 год спрос на дачи сократился на 10 процентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За 2023 год спрос на дачи сократился на 10 процентов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

В среднем по стране с начала года спрос на загородное жилье увеличился на один процент. Интерес к домам вырос на пять процентов, к таунхаусам — на семь процентов. Кроме дач, россияне также начали отворачиваться от коттеджей (минус девять процентов).

Отмечается, что самые дорогие дома находятся в Подмосковье, в среднем их цена составляет восемь миллионов рублей. На втором месте по стоимости — недвижимость в Дагестане и Калининградской области (по 6,5 миллиона рублей). Дешевле всего дома обойдутся в Кировской (750 тысяч рублей), Ульяновской и Смоленской областях (по 950 тысяч рублей).

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Дачи при этом стоят гораздо дешевле. Регионом с самыми дорогими дачами является Дагестан, там максимальная цена составляет 3 миллиона рублей. Меньше всего дачи стоят в Кировской области (360 тысяч) и Удмуртии (300 тысяч рублей).

За год выросла средняя площадь доступных для приобретения домов — с 80 до 85 квадратных метров, то есть на шесть процентов, отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Самые большие дома, выставленные на продажу, расположены в Дагестане и Московской области (150 и 140 квадратных метров в среднем соответственно). Меньше всего по объему дома — в Кировской области (55 квадратных метров). Отчасти это объясняет, почему эти регионы оказались в начале и в хвосте списка по ценам, добавил он.

Ранее сообщалось, что на строительные работы россияне в среднем тратят от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

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      Мария Черкасова
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