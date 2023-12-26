Россияне отвернулись от дач

За 2023 год спрос на дачи сократился на 10 процентов

За 2023 год спрос на дачи сократился на 10 процентов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

В среднем по стране с начала года спрос на загородное жилье увеличился на один процент. Интерес к домам вырос на пять процентов, к таунхаусам — на семь процентов. Кроме дач, россияне также начали отворачиваться от коттеджей (минус девять процентов).

Отмечается, что самые дорогие дома находятся в Подмосковье, в среднем их цена составляет восемь миллионов рублей. На втором месте по стоимости — недвижимость в Дагестане и Калининградской области (по 6,5 миллиона рублей). Дешевле всего дома обойдутся в Кировской (750 тысяч рублей), Ульяновской и Смоленской областях (по 950 тысяч рублей).

Дачи при этом стоят гораздо дешевле. Регионом с самыми дорогими дачами является Дагестан, там максимальная цена составляет 3 миллиона рублей. Меньше всего дачи стоят в Кировской области (360 тысяч) и Удмуртии (300 тысяч рублей).

За год выросла средняя площадь доступных для приобретения домов — с 80 до 85 квадратных метров, то есть на шесть процентов, отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин. Самые большие дома, выставленные на продажу, расположены в Дагестане и Московской области (150 и 140 квадратных метров в среднем соответственно). Меньше всего по объему дома — в Кировской области (55 квадратных метров). Отчасти это объясняет, почему эти регионы оказались в начале и в хвосте списка по ценам, добавил он.

Ранее сообщалось, что на строительные работы россияне в среднем тратят от 100 тысяч до полумиллиона рублей.