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13:12, 22 декабря 2023Среда обитания

Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

Каждый пятый владелец частного дома потратил до 500 тыс. рублей на стройработы

Фото: Юлий Ахромеев / РИА Новости

Каждый пятый россиянин, владеющий частным домом, потратил на строительные работы от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и агентства A2:Research, пишет «Газета.Ru».

До миллиона рублей на расширение дома израсходовали 16 процентов опрошенных. Каждый десятый оценил издержки в 15 миллионов рублей. На дачную пристройку в 2023 году решилась почти половина россиян: увеличивали этажность дома, делали мансарду или веранду. 21 процент респондентов завершили стройку за 6-9 месяцев. От 3 до 6 месяцев понадобилось каждому пятому из участников опроса, а 19 процентам — больше года.

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Второй по популярности статьей расходов для домовладельцев стало обновление интерьера. 21 процент из них потратил на смену декора и мебели до 50 тысяч рублей, 16 процентов — от 100 до 200 тысяч. Чаще всего респонденты обустраивали спальни и гостиные (27 процентов). 20 процентов опрошенных обновляли прихожие, а 18 процентов — кухни.

При выборе стройматериалов россияне предпочитают доверяться отзывам знакомых (17 процентов), а в вопросе товаров для дома — цене (21 процент). Второе место в рейтинге занимает репутация бренда (14 и 17 процентов соответственно). Реже всего участники исследования прислушивались к мнению дизайнера.

Ранее россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи. Речь идет об изменении этажности дома и его внешних границ — возведении пристройки. За отведенные на согласование 45 дней нужно подготовить проект перепланировки через саморегулируемую организацию или индивидуального предпринимателя и подать его в администрацию или МФЦ.

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      Виктория Клабукова
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