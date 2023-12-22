Расходы россиян на строительство и расширение дома оценили

Каждый пятый владелец частного дома потратил до 500 тыс. рублей на стройработы

Каждый пятый россиянин, владеющий частным домом, потратил на строительные работы от 100 тысяч до полумиллиона рублей. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» и агентства A2:Research, пишет «Газета.Ru».

До миллиона рублей на расширение дома израсходовали 16 процентов опрошенных. Каждый десятый оценил издержки в 15 миллионов рублей. На дачную пристройку в 2023 году решилась почти половина россиян: увеличивали этажность дома, делали мансарду или веранду. 21 процент респондентов завершили стройку за 6-9 месяцев. От 3 до 6 месяцев понадобилось каждому пятому из участников опроса, а 19 процентам — больше года.

Второй по популярности статьей расходов для домовладельцев стало обновление интерьера. 21 процент из них потратил на смену декора и мебели до 50 тысяч рублей, 16 процентов — от 100 до 200 тысяч. Чаще всего респонденты обустраивали спальни и гостиные (27 процентов). 20 процентов опрошенных обновляли прихожие, а 18 процентов — кухни.

При выборе стройматериалов россияне предпочитают доверяться отзывам знакомых (17 процентов), а в вопросе товаров для дома — цене (21 процент). Второе место в рейтинге занимает репутация бренда (14 и 17 процентов соответственно). Реже всего участники исследования прислушивались к мнению дизайнера.

Ранее россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи. Речь идет об изменении этажности дома и его внешних границ — возведении пристройки. За отведенные на согласование 45 дней нужно подготовить проект перепланировки через саморегулируемую организацию или индивидуального предпринимателя и подать его в администрацию или МФЦ.