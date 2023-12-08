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19:36, 8 декабря 2023Среда обитания

Россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи

Юрист Коломийцев: возведение пристройки на даче нужно согласовывать

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

При перепланировке дачники располагают большей свободой действий, чем владельцы квартир. Однако некоторые работы и в их случае потребуют согласования, рассказал в беседе с «Аргументами и фактами» юрист Сергей Коломийцев.

Речь идет об изменении этажности дома и его внешних границ — возведении пристроя. На согласование ремонтных работ дается 45 рабочих дней. За это время необходимо подготовить проект перепланировки, обратившись к саморегулируемой организации либо индивидуальному предпринимателю с профильной лицензией. Самостоятельно подготовить проект запрещает закон, пояснил эксперт.

Готовый проект необходимо подать в местную администрацию или многофункциональный центр (МФЦ). Вместе с ним потребуется предъявить паспорт, документ, подтверждающий право владения, техпаспорт объекта, заявление о согласовании перепланировки дома и письменное согласие всех его хозяев.

Ранее россиянам напомнили о последствиях самовольной перепланировки. Она может обернуться для собственника не только штрафом, но и потерей жилья.

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      Виктория Клабукова
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