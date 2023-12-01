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15:49, 1 декабря 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о последствиях незаконной перепланировки

Депутат Разворотнева: за незаконную перепланировку могут лишить квартиры

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Незаконная перепланировка может обернуться для собственника не только штрафом, но и потерей жилья. О последствиях несогласованных ремонтных работ в квартире в беседе с «Москвой 24» напомнила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

К таким перепланировкам депутат отнесла объединение лоджии с жилым помещением и вынос туда батарей, а также снос несущих стен. В случае обнаружения самовольной перепланировки хозяину жилья грозит штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей. Если изменения не будут устранены в положенный законом срок, орган жилнадзора имеет право подать на собственника в суд. Он в свою очередь может принять решение о продаже квартиры с торгов. Вырученные от продажи средства частично покроют расходы на ремонт, который бы вернул помещение в прежний вид. Оставшиеся средства направят бывшему владельцу для покупки новой жилплощади, рассказала Разворотнева.

16 ноября в Астрахани частично обрушился пятиэтажный дом. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два подъезда, одну женщину спасти не удалось. Одной из основных версий ЧП считается повреждение несущей стены во время ремонта. Как минимум в двух квартирах в доме была проведена перепланировка.

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      Виктория Клабукова
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