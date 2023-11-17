В частично рухнувшем в Астрахани доме продавались квартиры с перепланировками

В обрушившемся доме в Астрахани продавались минимум два лота с перепланировками

На первом этаже обрушившегося дома в Астрахани продавались квартиры с перепланировками. Внимание на это обратило РИА Новости.

Одной из основных версий ЧП считается повреждение несущей стены во время ремонта. Агентству удалось найти как минимум два лота, доступных для покупки на сайте популярного сервиса объявлений.

Одна из однокомнатных квартир, расположенная на углу дома, была выставлена на продажу 7 ноября. В описании к «однушке» указано, что та представляет собой «одну комнату с просторной гостиной, кухней и ванной комнатой». При этом на фотографиях, которые прикреплены к объявлению, можно увидеть, что кухонная зона объединена с жилой комнатой, а коридор практически отсутствует.

Что касается снимков второго лота на первом этаже дома, то в этой «однушке» для реализации дизайнерской задумки была снесена примерно половина стены. Объявление о том, что квартира доступна для покупки, также было опубликовано в начале месяца.

В обслуживающей частично рухнувший дом управляющей компании «ЦКО» агентству рассказали, что по проекту квартир-студий в нем не было. Сотрудник УК добавил, что в последнее время жильцы часто жаловались на засоры в придомовых колодцах, из-за которых «фундамент мок». «Колодцы прочищали, но проблема все равно оставалась», — поделился информацией собеседник РИА Новости.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на Вокзальной площади стало известно вечером 16 ноября. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два подъезда, одну женщину спасти не удалось.

Издание Baza рассказало, что часть пятиэтажки в Астрахани могла обрушиться из-за незаконной перепланировки. В свою очередь, глава Минстроя Файзуллин заявил, что трагедия связана с недосмотром органов.