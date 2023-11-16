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18:47, 16 ноября 2023Россия

При обрушении подъездов в пятиэтажке в Астрахани погибла женщина

Shot: женщина погибла при обрушении двух подъездов в пятиэтажке в Астрахани

Фото: Телеграм-канал губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина / ТАСС

При обрушении двух подъездов в пятиэтажке в Астрахани погибла 84-летняя женщина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Погибшую удалось обнаружить под завалами. По предварительным данным, на момент происшествия она находилась в квартире на пятом этаже.

Информацию о погибшей подтвердили в информационном штабе.

«Информация о погибшей женщине подтверждается. Указывается, что ей было 84 года и она проживала на 5 этаже. Ее тело извлекли из под завалов», — сообщили там.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина был развернут оперативный штаб. Для жителей пятиэтажки открыли телефонную горячую линию.

Позднее появилась информация, что незадолго до обрушения жители дома сообщили о трещине в стене. По данным регионального МЧС, 213 человек, включая 37 детей покинули здание до происшествия.

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      Никита Абрамов
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