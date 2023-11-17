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08:58, 17 ноября 2023Россия

Названа причина появления огромной трещины перед обрушением в доме в Астрахани

Часть пятиэтажки в Астрахани могла обрушиться из-за незаконной перепланировки

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

Причиной обрушения части пятиэтажки в Астрахани могла стать незаконная перепланировка в одной из квартир. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Предварительно, жилиц одной из квартир на первом этаже во время ремонта снес несущие стены, из-за чего остальные не выдержали нагрузки, что привело к появлению огромной трещины и последующему обрушению, пишет издание.

Как сообщил Mash в Telegram, местные жители вычислили подозреваемого через несколько часов после обрушения. Они обнаружили объявление о продаже однокомнатной квартиры, переделанной в студию. По данным канала, именно ее владелец мог снести несущие стены.

Кроме того, мэр Астрахани Олег Полумордвинов рассказал губернатору региона Игорю Бабушкину, что в обрушившихся подъездах дома нашли подозрительные мешки со строительным мусором, с кирпичом и гипсолитовыми плитами. Сейчас их изучают следователи.

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      Константин Лысяков
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