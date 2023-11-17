В обрушившихся подъездах дома в Астрахани нашли подозрительные мешки

Мэр Астрахани: в обрушившихся подъездах дома нашли мешки и передали следователям

В обрушившихся подъездах дома на Привокзальной площади в Астрахани нашли подозрительные мешки со строительным мусором, с кирпичом и гипсолитовыми плитами. Их передали на изучение следователям. Об этом рассказал мэр города Олег Полумордвинов губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, передает телеканал «Звезда».

По одной из версий, ЧП произошло из-за того, что кто-то во время ремонта снес стену. Издание допустило, что обнаруженные на месте завалов мешки были связаны с этими работами.

До этого в региональном управлении МЧС России объявили, что под завалами нет людей.

В пятиэтажке в Астрахани оказалось уничтожено 20 квартир в третьем и четвертом подъездах, лицевая сторона дома не обрушилась. В результате ЧП не удалось спасти 84-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина не успела спуститься с пятого этажа.

В МЧС уточнили, что жильцов дома в сопровождении спасателей 17 ноября будут запускать в квартиры, чтобы те могли забрать необходимые вещи и животных, оставшихся в уцелевших квартирах.

О том, что в Астрахани произошло обрушение части пятиэтажного дома, сообщили вечером 16 ноября.

Тогда губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предположил, что основание пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, после чего здание частично рухнуло.

