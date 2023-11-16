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22:08, 16 ноября 2023Россия

Названа предварительная причина обрушения дома в Астрахани

СУ СК: обрушение дома в Астрахани могло произойти из-за ремонта в квартире

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир. Об этом написало следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в ремонт в одной из квартир производили неустановленные лица. В результате их работы были повреждены несущие конструкции.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Астрахани.

Вечером 16 ноября в Астрахани произошло частичное обрушение пятиэтажного жилого дома на Вокзальной площади, 1А. Известно, что рухнули третий и четвертый подъезды здания, обрушились все пять этажей, пострадали 20 квартир. На месте работают спасатели.

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      Марина Совина
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