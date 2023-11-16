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20:44, 16 ноября 2023Силовые структуры

Глава СК поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения дома в Астрахани

Фото: МЧС России / ТАСС

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сейчас на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата и сотрудники Судебно-экспертного центра СК.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства обрушения одного из подъездов жилого пятиэтажного дома на Вокзальной площади Астрахани, которое произошло 16 ноября.

В результате происшествия одна женщина 1939 года рождения не выжила, а еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

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      Олеся Мицкевич
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