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19:20, 16 ноября 2023Россия

Власти заявили о пропавших без вести после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Губернатор Бабушкин: после обрушения части дома в Астрахани есть пропавшие

Кадр: ГУ МЧС по Астраханской области

После обрушения части жилого дома в Астрахани несколько человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в Telegram.

Число разыскиваемых россиян глава региона не уточнил. Губернатор также подтвердил, что одну из жительниц дома, 84-летнюю пенсионерку, спасти не удалось.

Бабушкин добавил, что, предварительно, версию взрыва экстренные службы опровергают.

Ранее спасатели объявили на месте обрушения минуту тишины, чтобы облегчить поиск людей под завалами. По последним данным МЧС, пятиэтажку самостоятельно покинули 213 человек, в том числе 37 детей, когда узнали о наличии трещины в здании.

О частичном обрушении многоквартирного жилого дома в Астрахани стало известно вечером 16 ноября. Предположительно, фундамент пятиэтажки могло подмыть канализационными водами.

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      Константин Лысяков
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