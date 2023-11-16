На месте обрушения части пятиэтажки в Астрахани объявили минуту тишины

МЧС объявило минуту тишины на месте обрушения части пятиэтажки в Астрахани

На месте обрушения части жилой пятиэтажки в Астрахани объявили минуту тишины для поиска людей под завалами. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Ранее сообщалось, что под завалами дома могут находиться люди. При этом, по данным МЧС, пятиэтажку самостоятельно покинули 213 человек, в том числе 37 детей, когда узнали о наличии трещины в здании.

О частичном обрушении жилого дома на улице Площадь вокзальная в Астрахани стало известно вечером 16 ноября. Предположительно, фундамент пятиэтажки могло подмыть канализационными водами.

Губернатор региона Игорь Бабушкин опубликовал кадры с места происшествия. На записи видно, как бригада спасателей подходит ближе к зданию, осматривает его с включенными фонарями и постепенно начинает разбор завалов. Поблизости также стоят полицейские.