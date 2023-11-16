Появились кадры с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

Бабушкин показал первые кадры с места обрушения пятиэтажки в Астрахани

После обрушения части пятиэтажного дома в Астрахани появились первые кадры. Запись публикует глава российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram.

На видео показано, как бригада спасателей подходит ближе к зданию, осматривает его с включенными фонарями и постепенно начинает разбор завалов. Поблизости также стоят полицейские.

В МЧС сообщили, что из пятиэтажного дома на Привокзальной площади в Астрахани вывели 213 человек, в том числе 37 детей. В российском городе после ЧП также организованы три пункта временного размещения граждан.

О том, что на площади Привокзальной произошло обрушение части пятиэтажного дома, стало известно ранее в четверг, 16 ноября. По словам главы региона, вполне возможно, что основание пятиэтажки могло подмыть канализационными водами, после чего здание частично рухнуло. На данный момент существует вероятность, что под завалами остаются люди.