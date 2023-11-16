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18:29, 16 ноября 2023Россия

В Астрахани из обрушившейся пятиэтажки эвакуировали 213 человек

МЧС: из частично обрушившейся пятиэтажки в Астрахани эвакуировали 213 человек

Кадр: Telegram-канал Игоря Бабушкина

Из частично обрушившегося пятиэтажного дома на Привокзальной площади в Астрахани, по информации МЧС, были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инфоштаб Астрахань».

В российском городе после ЧП были развернуты три пункта временного размещения граждан. Пока неизвестно, находились ли люди в пятиэтажке в момент обрушения.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин данных о пострадавших не приводил. В пятиэтажном доме на Привокзальной площади обрушились два подъезда.

В Telegram-каналах распространилась информация о том, что из-под обломков слышны голоса.

О происшествии в Астрахани стало известно вечером в четверг, 16 ноября.

Предположительно, фундамент дома в Астрахани мог быть подмыт канализационными водами. Как утверждает издание Shot, эту версию сейчас рассматривают сотрудники экстренных служб.

По предварительным сведениям, из-за обрушения на Привокзальной площади в Астрахани пострадали 20 квартир.

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      Анна Щербакова
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