Следователи начали проверку после обрушения жилого дома в Астрахани

СК проводит проверку после частичного обрушения жилого дома в Астрахани

Следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства частичного обрушения жилого дома в Астрахани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняет ТАСС.

По данным ведомства, вечером 16 ноября на площади Вокзальной в Астрахани произошло обрушение одного из подъездов пятиэтажного дома. В МЧС сообщили, что из здания вывели 213 человек, в том числе 37 детей, а в городе после ЧП организовали три пункта временного размещения.

Ранее стало известно, что после обрушения дома одна женщина не смогла выжить.