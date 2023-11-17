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11:24, 17 ноября 2023Среда обитания

Глава Минстроя прокомментировал обрушение дома в Астрахани

Файзуллин: обрушение дома в Астрахани связано с недосмотром органов

Фото: Павел Гирин / РИА Новости

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что частичное обрушение дома в Астрахани связано с недостаточным вниманием контролирующих органов. Министр прокомментировал инцидент во время выступления на VIII Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта, его слова приводит ТАСС.

Файзуллин убежден, что залогом того, чтобы подобные трагедии не происходили, должна быть внимательная работа контролирующих органов. «Ответственность главных жилищных инспекторов — постоянная. Вчерашняя трагедия в Астрахани — с чем она связана? С тем, что не досмотрели. Любые изменения в объекте не должны просто так делаться», — отметил он.

Глава Минстроя добавил, что капремонт и системы газоснабжения имеют много важных нюансов.

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О частичном обрушении пятиэтажного дома на Привокзальной площади стало известно вечером 16 ноября. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два подъезда, одну женщину спасти не удалось.

Издание Baza рассказало, что часть пятиэтажки в Астрахани могла обрушиться из-за незаконной перепланировки. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пообещал предоставить пострадавшим временное жилье, а также выплатить деньги.

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      Полина Кислицына
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