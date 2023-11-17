Власти пообещали пострадавшим от обрушения дома астраханцам временное жилье

Губернатор Бабушкин: пострадавшим от обрушения дома выделят временное жилье

Жителям Астрахани, пострадавшим от частичного обрушения дома, выделят временное жилье, а также выплатят деньги. Об этом заявил губернатор российского региона Игорь Бабушкин в Telegram.

Представитель власти пообещал, что всем пострадавшим окажут необходимую финансовую поддержку. Размер выплат гражданам составит от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям. «Сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки предоставить людям жилье из маневренного фонда и произвести положенные выплаты», — добавил Бабушкин.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на Привокзальной площади стало известно вечером 16 ноября. Согласно одной из версий, фундамент дома в Астрахани подмыло канализационными водами. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два подъезда, одну женщину спасти не удалось. Позже выяснилось, что жильцы частично рухнувшего дома в Астрахани жаловались на ремонт.