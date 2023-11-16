Жильцы частично рухнувшего дома в Астрахани жаловались на ремонт

Обрушившийся пятиэтажный дом в Астрахани стоял в очереди на капремонт

Пятиэтажный дом в Астрахани, часть которого обрушилась вечером в четверг, 16 ноября, стоял в очереди на капремонт. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации источника, жильцы дома регулярно жаловались в управляющую компанию «Центр коммунального обслуживания» на ремонт дома, сообщая о прорывах труб, а также о слабом давлении в них. Помимо этого, они не оплачивали коммунальные услуги. В результате у организации был долг более чем в 3,2 миллиона рублей перед городскими поставщиками воды, тепла и электричества. Указанную сумму с УК пытались взыскать с помощью суда.

По словам руководителя управляющей компании Сергея Хахалева, жители до сегодняшнего вечера не обращались с информацией о трещинах в организацию. Он также опроверг информацию о том, что возможной причиной обрушения стал прорыв батарей. «Да она прямо сразу, трещина, появилась — какая батарея, ничего не текло. Сделали капремонт, фасад, крышу и электрику... Он стоит в списках капитального ремонта. Инженерные сети не успели ничего, ни фундамент», — утверждает он.

О частичном обрушении пятиэтажного дома на площади Привокзальной стало известно вечером 16 ноября. Согласно одной из версий, фундамент дома в Астрахани подмыло канализационными водами. По данным МЧС, в результате ЧП обрушились два подъезда.

