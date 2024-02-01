Россияне массово устремились в одну страну Азии

Свыше 28 тысяч россиян посетили Шри-Ланку в январе

Российские туристы массово устремились в Шри-Ланку, за первый месяц 2024 года популярную пляжную страну Азии посетили свыше 28 тысяч россиян. Об этом сообщили в местном управлении по туризму, передает ТАСС.

Отмечается, что с таким показателем Россия сохраняет второе место по числу путешественников, побывавших в Шри-Ланке в январе. Первая строчка отошла отдыхающим из Индии (31 тысяча гостей), третья — Великобритании (15 тысяч).

Общее количество туристов, отдохнувших в островном государстве за указанный период, превысило 200 тысяч. «Это самый высокий показатель за последние четыре года», — заявил министр туризма страны Харин Фернандо.

Ранее в феврале стало известно, что власти Занзибара (Танзания) планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, исключительно для российских туристов.