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13:28, 1 февраля 2024Путешествия

В африканской стране откроют отели с all inclusive только для россиян

Власти Занзибара откроют отели с all inclusive только для туристов из России

Фото: Kehinde Temitope Odutayo / Shutterstock / Fotodom

Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов. Об этом Aif.ru рассказали в пресс-службе администрации президента африканской страны.

«Это не будет завтра, однако мы работаем в этом направлении», — заявил глава пресс-службы президента Занзибара Мохаммед Мансур.

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Более того, он выразил надежду, что в стране откроется как минимум десять таких гостиниц. «Пандемия принесла нам на остров русских, и всему бизнесу Занзибара понравилось, как граждане России тратят деньги», — добавил он.

Мохаммед Мансур подчеркнул, что на Занзибаре были бы рады приезду миллиона туристов из России.

Ранее в феврале стало известно, что туристическое управление Таиланда захотело продлить срок действия 90-дневного безвизового пребывания для отдыхающих из России. Уточняется, что новый режим был введен 1 ноября 2023 года, он будет действовать до 30 апреля 2024 года.

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      Фариза Бацазова
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