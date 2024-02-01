В африканской стране откроют отели с all inclusive только для россиян

Власти Занзибара откроют отели с all inclusive только для туристов из России

Власти Занзибара планируют открыть отели, работающие по системе all inclusive, только для российских туристов. Об этом Aif.ru рассказали в пресс-службе администрации президента африканской страны.

«Это не будет завтра, однако мы работаем в этом направлении», — заявил глава пресс-службы президента Занзибара Мохаммед Мансур.

Более того, он выразил надежду, что в стране откроется как минимум десять таких гостиниц. «Пандемия принесла нам на остров русских, и всему бизнесу Занзибара понравилось, как граждане России тратят деньги», — добавил он.

Мохаммед Мансур подчеркнул, что на Занзибаре были бы рады приезду миллиона туристов из России.

Ранее в феврале стало известно, что туристическое управление Таиланда захотело продлить срок действия 90-дневного безвизового пребывания для отдыхающих из России. Уточняется, что новый режим был введен 1 ноября 2023 года, он будет действовать до 30 апреля 2024 года.