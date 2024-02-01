В Таиланде захотели продлить 90-дневный безвиз для россиян

Туристическое управление Таиланда предложило продлить срок безвиза для россиян

Туристическое управление Таиланда (ТАТ) захотело продлить срок действия 90-дневного безвизового пребывания для российских туристов. Об этом сообщает Bangkok Post.

Издание уточняет, что новый режим был введен 1 ноября 2023 года, он будет действовать до 30 апреля 2024 года. По словам заместителя губернатора ТАТ по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Сирипакорна Чеусамута, эта мера поспособствовала развитию туристической отрасли.

Кроме того, в ТАТ предложили увеличить срок безвиза для туристов из Европы и США с 30 до 90 дней. Таким образом, путешественники смогут увеличить среднюю продолжительность пребывания и расходы на поездку, пояснил Чеусамут. «Продление срока пребывания должно добавить как минимум миллион ночей проживания в номерах по всей стране», — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что турпоток из России в Таиланд превысил допандемийный уровень. В 2023 году в этой азиатской стране отдохнули 1,48 миллиона россиян.