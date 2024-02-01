Россияне приготовились тратить больше на жилье

«РГ»: россияне готовы потратить на жилье 3,23 млн рублей

По итогам 2023 года россияне оказались готовы потратить на покупку жилья в среднем 3,23 миллиона рублей. Относительно 2022 года показатель вырос на 110 тысяч рублей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве РФ.

Больше всего оказались готовы потратить жители Архангельска, Владикавказа, Мурманска, Владивостока, Ставрополя, Махачкалы, Саранска, Челябинска, Новороссийска Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга с областью и Севастополя. Количество квадратных метров, которые позволит приобрести средний бюджет по региону, зависит от места. Так, в Архангельске в среднем покупатели готовы потратить 5,5 миллиона — этой суммы хватит на квартиру площадью 51 «квадрат». В Астрахани показатели составили 2,7 миллиона и 39 «квадратов», в Ярославле — 2,5 миллиона и 25 «квадратов», а в Уфе — 3,6 миллиона и 31 «квадрат».

Риелтор Максим Степанов отметил, что в России сумма 3,23 миллиона позволит купить только «вторичку» и жилье на окраине. В Урюпинске с таким бюджетом можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. По словам риелтора Алексея Олейникова, в Балтийске стоимость однокомнатного жилья площадью до 50 «квадратов» составляет чуть больше заявленной цифры — 3,25 миллиона рублей. В центре Тулы купить квартиру за такие деньги практически невозможно, добавил директор агентства «Купи дом» Дмитрий Яковлев. В три миллиона «укладывается» только «однушка» в «хрущевке» или студия в новостройке на окраине, которую придется ждать около года.

Ранее эксперты назвали стоимость самого дешевого жилья в Москве, распложенного рядом с метро. Таким объектом оказались апартаменты без отделки за 7,4 миллиона рублей.