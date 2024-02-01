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08:58, 1 февраля 2024Среда обитания

Россияне сняли квартиру и стали фигурантами уголовного дела

Жители Саратова пересдали арендованную квартиру и попались полиции

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Двое мужчин из Кировского района Саратова пересдали арендованную квартиру и стали фигурантами уголовного дела, попавшись полиции. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Жители города разместили объявление о сдачи квартиры на улице Чапаева, которую снимали посуточно. В качестве арендодателя была заявлена знакомая мужчин. На предложение согласилась 23-летняя девушка, заплатившая 40 тысяч за два месяца проживания.

Впоследствии арендатор поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Было заведено уголовное дело. Одного из мужчин и женщину-арендодателя доставили в отдел полиции, где они признали вину и возместили ущерб потерпевшей в полном объеме. В качестве меры пресечения им избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее супруги из города Юрга Кемеровской области лишили пенсионерку квартиры. Злоумышленники помогали женщине с бытовыми вопросами, а затем подменили документы о субсидии на договор купли-продажи.

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