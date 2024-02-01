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18:43, 1 февраля 2024Путешествия

Россияне стали лидерами по поездкам на излюбленный курорт богачей

Россия заняла первое место по числу посетивших Мальдивы в январе туристов

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские туристы стали лидерами по поездкам на Мальдивы в январе 2024 года. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на статистику местной туриндустрии.

В первом месяце зимы на излюбленном курорте богачей побывали 18,5 тысячи россиян. Второе место по числу посетивших Мальдивы туристов заняла Италия. Оттуда на островное государство прибыли 18,1 тысячи отдыхающих. Третье место отошло путешественникам из Китая (16,5 тысячи прибытий).

Ранее российским туристам раскрыли стоимость отдыха зимой на Сейшельских островах. Так, по данным АТОР, семидневный тур на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками обойдется соотечественникам от 252 тысяч рублей.

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      Фариза Бацазова
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