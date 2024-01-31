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14:06, 31 января 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

АТОР: отдых на Сейшелах зимой обойдется россиянам от 250 тысяч рублей

Фото: Werner Lang / Globallookpress.com

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха зимой на Сейшельских островах, которые считаются любимым курортом богачей. Примерные цены назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, семидневный тур на двоих с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками обойдется соотечественникам от 252 тысяч рублей. Такое предложение можно найти у турагентства «Русский Экспресс». У Anex есть аналогичные путевки со стыковкой в Дохе от 239 тысяч рублей. При желании можно приобрести тур с прямым перелетом от 262 тысяч рублей.

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Туроператор Space Travel предлагает поездки в отель с категорией три звезды и питанием на семь ночей от 250 тысяч рублей. При этом тур включает прямой рейс. Похожая путевка, но в отель с четырьмя звездами, обойдется от 272 тысяч рублей.

Уточняется, что продажи туров на Сейшелы уверенно повышаются. «Цены на отели растут, но если загрузка позволяет отелю выпускать спецпредложения, то тарифы довольно привлекательные. Что же касается цен на авиабилеты, то они увеличиваются. И пока тенденции на снижение не наблюдается», — заключили в Coral Travel.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян на Мальдивы вырос на 3,6 процента по сравнению с 2022 годом. Всего за год страну посетили более 209 тысяч соотечественников.

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      Зарина Дзагоева
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