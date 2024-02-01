Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю в купе и попал под суд

В Тюменской области арестовали мужчину за изнасилование 15-летней попутчицы

В Уватском районном суде взят под стражу мужчина 1996 года рождения по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в купе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Его арестовали, он будет содержаться под стражей до 11 марта 2024 года.

В октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда Сургут — Екатеринбург. Обратив внимание на 15-летних попутчиц, он изнасиловал одну из них, а в отношении другой совершил иные действия сексуального характера с применением насилия. Мужчину задержали, свою вину в совершенном преступлении он не признал.

Ранее сообщалось, что попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в вагоне поезда.