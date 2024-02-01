Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:46, 1 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал несовершеннолетнюю в купе и попал под суд

В Тюменской области арестовали мужчину за изнасилование 15-летней попутчицы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Уватском районном суде взят под стражу мужчина 1996 года рождения по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней в купе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Его арестовали, он будет содержаться под стражей до 11 марта 2024 года.

В октябре 2023 года обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда СургутЕкатеринбург. Обратив внимание на 15-летних попутчиц, он изнасиловал одну из них, а в отношении другой совершил иные действия сексуального характера с применением насилия. Мужчину задержали, свою вину в совершенном преступлении он не признал.

Ранее сообщалось, что попутчик изнасиловал жительницу Краснодара в вагоне поезда.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Белгородскую область за сутки атаковали больше 40 беспилотников

      Стали известны сроки отправки первых школьников в детский «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше