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05:30, 1 февраля 2024Путешествия

Россиянин описал менталитет жителей США фразой «их учат не думать»

Фото: Mike Segar / Reuters

Российский путешественник побывал в США и рассказал об особенностях менталитета местных жителей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению автора, американцам присуще слепое следование правилам. «Их научили не думать, не размышлять, не искать выход из создавшейся ситуации, а только слепо следовать инструкциям», — такими фразами описал он свои наблюдения.

Так, по словам блогера, жители Штатов никогда не будут скачивать фильмы или игры с пиратских сайтов. «Они свято верят, что подобное действо обязательно приведет к заражению компьютера вирусом и потом никто не поможет им решить эту проблему», — пояснил россиянин.

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Он отметил, что это качество проявляется и в быту. Например, если у человека сломается электронное устройство, он послушает инструкции только от службы поддержки и не попытается спросить совета со стороны, а тем более починить его самостоятельно. «Очень смешно слышать, как американцы боятся даже забить гвоздь в стену, так как опасаются нарушить какое-либо правило и пострадать от последствий», — заключил блогер.

Другой российский путешественник назвал самые гостеприимные для россиян страны. По его мнению, такими являются Индия, Китай и Индонезия.

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      Мария Борисова
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