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07:31, 1 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных к русским

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, как местные жители относятся к русским на самом деле. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, узбеки постоянно угощали ее, звали в гости, помогали с чем-то и расспрашивали о жизни. Также об истинном отношении к туристам россиянка узнала от пожилого мужчины в Бухаре. Тот отметил, что большая часть жителей Узбекистана голосовала против распада СССР. «Мы тогда только благодаря России выжили. Очень ценим помощь», — поделился узбек.

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По его словам, жители страны надеются, что Россия будет поддерживать их вопреки санкциям и прочим трудностям. «Мы всегда рады русским», — добавил он.

Турпоток из России в Узбекистан в 2023 году вырос на четверть. Республику бывшего СССР посетили 714,2 тысячи россиян, при этом общее число иностранных гостей составило 6,6 миллиона человек.

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      Мария Борисова
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