Россиянка сообщила о намерении взорвать УК из-за высоких платежей и попалась

Под Ростовом женщина получила условный срок за ложное сообщение о минировании УК

Шахтинский суд приговорил к трех годам лишения свободы условно местную жительницу Сталину Косякову, которая сообщила о намерении взорвать здание управляющей компании (УК) из-за высоких коммунальных платежей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Ее признали виновной по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2023 года подсудимая совершила звонок в полицию и сообщила о намерении подорвать здание УК из-за неоправданно высоких платежей за квартиру. Прибывшие на место сотрудники взрывных устройств не нашли, а в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее 15-летний подросток из Благовещенска попал под следствие за звонок о минировании школ.