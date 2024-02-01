Россиянка завернула новорожденную дочь в пакет и выбросила в мусорный контейнер

В Омской области женщина выбросила новорожденную дочь в контейнер с мусором

В Омской области женщина выбросила новорожденную дочь в мусорный контейнер. Ее показания, данные в ходе предварительного расследования, пресс-служба регионального главка Следственного комитета приводит в Telegram.

На допросе россиянка заявила, что ребенок не был желанным. Она призналась, что скрывала от окружающих факт беременности и родила в ванне.

Женщина держала дочь в воде до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. Затем она завернула девочку в полиэтиленовый пакет и выбросила в контейнер с отходами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователь ходатайствовал о помещении россиянки в следственный изолятор.

Ранее похожий случай произошел в Москве, где россиянка после домашних родов оставила новорожденного в мусоропроводе. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, заметившие на лестничной площадке кровь. Ребенка удалось спасти.