Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 9 ноября 2023Россия

Москвичка родила ребенка в квартире и оставила его в мусоропроводе

В Москве мать оставила новорожденного ребенка в мусоропроводе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На востоке Москвы женщина оставила новорожденного ребенка в мусоропроводе. О происшествии на улице Вешняковской сообщает столичная прокуратура в Telegram.

Москвичка родила ребенка в квартире, уточнили в прокуратуре. Затем она положила его в ковш мусороприемника на первом этаже. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, заметившие на лестничной площадке кровь.

Ребенок жив, ему оказывают необходимую помощь. К приезду полицейских его мать по-прежнему находилась квартире. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего.

Ранее в Красноярском крае многодетная мать выбросила новорожденную дочь в выгребную яму. Женщине удалось скрыть беременность от мужа и родственников, к врачам она не обращалась.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам приходится соблюдать санкции» Как Казахстан выстраивает отношения с Россией и о чем договорились Токаев с Путиным?

      На Западе раскрыли детали ликвидации 128-й бригады ВСУ

      Карлик-нелегал поселился в квартире российской семьи и шантажировал ее матом

      Реклама

      Израиль введет ежедневные паузы в боевых действиях на севере Газы

      Блогер из России наказал привезшего поддельную сумку за 500 тысяч рублей курьера

      Украинскую противокорабельную ракету «Нептун» сбили на подлете к Крыму

      Президент Грузии снова уехала за рубеж без разрешения правительства

      На Украине снесли «Мать-Родину»

      Дело залитой в бетон российской эскортницы Стеллы закрыли

      Паук заполз в дом 28-летнего певца, вцепился ему в лицо и погубил его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости