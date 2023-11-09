Москвичка родила ребенка в квартире и оставила его в мусоропроводе

В Москве мать оставила новорожденного ребенка в мусоропроводе

На востоке Москвы женщина оставила новорожденного ребенка в мусоропроводе. О происшествии на улице Вешняковской сообщает столичная прокуратура в Telegram.

Москвичка родила ребенка в квартире, уточнили в прокуратуре. Затем она положила его в ковш мусороприемника на первом этаже. Сотрудников правоохранительных органов вызвали соседи, заметившие на лестничной площадке кровь.

Ребенок жив, ему оказывают необходимую помощь. К приезду полицейских его мать по-прежнему находилась квартире. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь малолетнего.

Ранее в Красноярском крае многодетная мать выбросила новорожденную дочь в выгребную яму. Женщине удалось скрыть беременность от мужа и родственников, к врачам она не обращалась.