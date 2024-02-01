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19:46, 1 февраля 2024Россия

Российских водителей начнут по-новому штрафовать

В России с водителей начнут быстрее взыскивать штрафы ГИБДД

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Штрафы ГИБДД с российских водителей начнут взыскивать по-новому, ускорив процедуру. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с РИА Новости.

По его словам, теперь все штрафы будут проходить через новый отдел централизованного электронного исполнения, организованный в главном управлении службы, а не рассылаться по регионам. «Весь объем штрафов, вынесенных в электронном виде, будет поступать к ним, и они будут рассылать запросы о счетах в банках. И при нахождении денежных средств обращать на них взыскание», — объяснил он.

Аристов подчеркнул, что отдел начал работу в пилотном режиме в 2023-м Только за год подразделение показало эффективность взыскания штрафов в 84 процента, отметил директор ФССП. «В пилотном проекте было исполнено 18 тысяч постановлений о штрафах ГИБДД», — заключил он.

Ранее в Москве камеры Центра организации дорожного движения начали фиксировать нарушение правил проезда возле трамвайных остановок. Система наблюдения определяет скорость автомобиля и траекторию его движения, а также делает несколько снимков.

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      Константин Лысяков
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