Силовые структуры
Российский пенсионер попытался поменять в магазине пистолет на бутылку водки
В московском магазине пенсионер хотел поменять пистолет на бутылку водки
В Москве 70-летний пенсионер предложил кассирам поменять его пистолет на бутылку водки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Москве.
По данным издания, вечером 25 января в магазин на Чертановской улице зашел мужчина. Он показал сотрудникам пистолет с коробкой патронов и предложил обменять его на алкоголь. Работники не приняли предложение и вызвали полицию.
Пенсионера задержали. Выяснилось, что у его переделанный пистолет без маркировки и 18 боевых патронов.
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