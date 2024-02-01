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11:32, 1 февраля 2024Силовые структуры

Российский пенсионер попытался поменять в магазине пистолет на бутылку водки

В московском магазине пенсионер хотел поменять пистолет на бутылку водки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве 70-летний пенсионер предложил кассирам поменять его пистолет на бутылку водки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Москве.

По данным издания, вечером 25 января в магазин на Чертановской улице зашел мужчина. Он показал сотрудникам пистолет с коробкой патронов и предложил обменять его на алкоголь. Работники не приняли предложение и вызвали полицию.

Пенсионера задержали. Выяснилось, что у его переделанный пистолет без маркировки и 18 боевых патронов.

Ранее стало известно, что в Перми юноша похитил 15 коробок конфет из супермаркета и съел.

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      Екатерина Кашурникова
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