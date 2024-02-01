«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в джакузи в микробикини

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали самой сексуальной юристкой в мире, снялась на бортике джакузи в микробикини черного цвета с плавками-стрингами. Инфлюэнсера запечатлели в солнцезащитных очках и кепке. При этом ее волосы были распущены, а на лице был макияж в нюдовых оттенках.

Роша отдыхала на роскошном курорте Corais Beach Club в бразильском городе Масейо.

Ранее в январе канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, также показала откровенные фото фанатам. 23-летняя спортсменка позировала в комплекте черного нижнего белья, состоящем из корсета и трусов с высокой посадкой.